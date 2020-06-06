Ашраф Хакими вернётся в «Реал» и продлит контракт до 2025 года

Защитник «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», вернётся в мадридский клуб по окончании сезона-2019/2020, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, 21-летний футболист подпишет новое соглашение с испанским клубом, рассчитанное до 2025 года.



В нынешнем сезоне Хакими провёл в составе «шмелей» 29 матчей, забил 5 голов и сделал 10 результативные передачи. Действующий контракт защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, Хакими был назван самым быстрым футболистом Бундеслиги. В матче 20-го тура с берлинским «Унионом» (5:0) на «Сигнал Идуна Парк» Ашраф развил максимальную скорость 36,49 км/ч.