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«Байер» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Байер» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 6 июня, состоится очередной матч Бундеслиги. «Байер» будет принимать «Баварию». Матч пройдёт в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров «Байер», набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» (67) лидирует в чемпионате Германии.

Матч первого круга, проходивший в Мюнхене, завершился неожиданной победой гостей. Тогда «Байер» победил со счётом 2:1. В составе леверкузенцев дубль на счету Леона Бэйли, единственный мяч «Баварии» забил Томас Мюллер.

Чемпионат Германии, как практически и все мировые соревнования, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

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