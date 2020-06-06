Вагнер Лав: покидаю «Коринтианс» с чувством выполненного долга и чудесными воспоминаниями

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав попрощался с «Коринтиансом». Напомним, контракт с 35-летним нападающим был расторгнут по соглашению сторон.
«Ещё один этап пройден! Спасибо богу, что дал возможность ещё раз защищать цвета „Коринтианса“. Счастлив каждой победе с товарищами по команде. Покидают клуб с чувством выполненного долга и чудесными воспоминаниями. Благодарю за все достижение и за то, что снова стал чемпионом. Спасибо болельщикам за поддержку. Всегда буду вам благодарен», — написал Вагнер Лав на своей странице в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА. Окончательное решение о переходе форварда остаётся за первыми лицами клуба. Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: с 2004 до 2009 года, с 2010-го до 2012-го и 2013 год.
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