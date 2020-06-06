Холанд: хочу психологию победителя, как у Хуммельса

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением об одноклубнике, Матсе Хуммельсе. Норвежец отметил психологию победителя немецкого защитника.

«Когда перешёл в «Боруссию», познакомился с Хуммельсом, выигравшим множество титулов и турниров, включая чемпионат мира. Хочется достичь такого же результата.

Также хочется, чтобы была такая же психология победителя, как у Матса. Он настоящий боец, многому меня учит. Впрочем, в нашей команде собрано множество победителей. Нужно лишь проявлять свои качества в матчах», — цитирует Холанда The World Game со ссылкой на подкаст «Боруссии».

До перерыва из-за пандемии коронавируса Холанд в 14 матчах во всех турнирах забил 13 мячей. В «Боруссию» перешёл из «Ред Булл Зальцбург».