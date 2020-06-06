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«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 6 июня, состоится очередной матч чемпионата Беларуси. «Слуцк» будет принимать «Торпедо-БелАЗ» в 12-м туре чемпионата Беларуси. Матч пройдёт в Слуцке на стадионе «Городской». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 11 туров «Слуцк» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Торпедо-БелАЗ» (21) располагается на третьем месте. Лидирует в чемпионате Беларуси БАТЭ, клуб из Борисова набрал 25 очков.

Чемпионат Белоруссии был единственным футбольным турниром в Европе, который не прерывали из-за пандемии коронавируса. Более того, матчи проходят со зрителями, хотя и действуют некоторые ограничения, введённые из-за эпидемиологической ситуации.

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