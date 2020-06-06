Алекс Крал поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам в общей группе.



«Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы. Тренировки сейчас сложные, гораздо сложнее, чем при обычных сборах. Думаю, это пойдёт команде на пользу. Ждём, когда уже начнётся чемпионат. Я нахожусь в хорошей форме, потому что всё это время не сидел без дела, работал, как и все другие игроки. Всё это сыграло роль.



Очень рад, что решили доиграть сезон. Ожидания самые оптимистичные. Мы закончили мартовский отрезок на высокой ноте, было несколько побед, поэтому думаю, что дальше будет продолжать в таком же духе», — сказал Крал в интервью, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».

Крал, Жиго, Тиль и Ларссон вернулись к тренировкам «Спартака» в общей группе