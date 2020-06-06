Де Лигт: Роналду — величайший футболист своего поколения

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился мнением о выступлениях за итальянский клуб.



«Роналду — величайший в своём поколении и настоящий пример для молодых футболистов. Стараюсь улучшать свою игру, наблюдая за ним, потому что на тренировках Роналду демонстрирует сумасшедшую интенсивность. Каждый раз задаёшься вопросом, а действительно ли ему 35 лет.



У нас отличная команда, множество хороших игроков. Самые забавные в команде — латиноамериканцы. Помимо Роналду на меня произвели впечатление Дибала и Бентанкур — у них потрясающая техника. Думаю, Родриго недооценивают. У него большое будущее», — приводит слова де Лигта Tuttosport.

Контракт де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне защитник забил 2 мяча в 20 матчах итальянской Серии А.