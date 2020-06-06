Главный тренер «Байера»: люблю футбол, поэтому смотрю матчи «Баварии»

Главный тренер «Байера» Петер Бош в преддверии матча 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» признался, что любит наблюдать за игрой мюнхенского клуба.



«Люблю футбол, поэтому смотрю матчи „Баварии“. На мой взгляд, именно так и нужно играть в футбол. Очень приятно наблюдать за этой командой. „Бавария“ действует в атакующем стиле, но имеет надёжную защиту. Они прессингуют, давят на соперника. В команде великолепный подбор футболистов, обладающих сильными индивидуальными качествами. Рад, что у меня есть возможность наблюдать за этой командой», — приводит слова Боша L'Equipe.



Матч 30-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» состоится сегодня, 6 июня, в Леверкузене. Начало — в 16:30 мск.