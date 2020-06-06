Форвард «Динамо» Н'Жье: мне комфортно в клубе

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье признался, что комфортно чувствует себя в команде.
«Сейчас нахожусь в Москве. Мы ещё не завершили чемпионат. У нас осталось ещё восемь матчей. К тому же мой контракт с клубом рассчитан на три года. В футболе всё может меняться довольно быстро. Да, я действительно получал предложения из разных клубов, даже из Англии. Тем не менее мне хорошо в клубе (в оригинале написано «в ЦСКА», но, вероятно, это ошибка сайта. — Прим. «Чемпионата»), и я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, смогу помочь команде», — приводит слова Н'Жье Radio Sport Info.
Н'Жье перешёл в «Динамо» летом 2019 года из марсельского «Олимпика». Сумма трансфера составила € 6 млн. Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 19 июня.
- 6 июня 2020
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