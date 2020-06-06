Бибрас Натхо назвал лучший момент за время выступления за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо ответил на вопросы пресс-службы клуба. Футболист рассказал, как поддерживает общение с бывшими партнёрами, а также признался, что скучает по временам, проведённым в ЦСКА.
«Иногда общаемся с ребятами из ЦСКА в «Инстаграме». Чаще — с Понтусом Вернблумом. Ещё в этом году я играл с Тошичем. В общем, стараюсь быть на связи. Иногда мы сидели с Тошичем в раздевалке перед матчами и смотрели, как играет ЦСКА. Узнавали результаты, обсуждали. Мы провели отличное время в ЦСКА.
По чему скучаю в России? По ЦСКА. Наслаждался временем, нравились все люди, которые меня окружали. Каждый год мы боролись за титулы без лишнего давления. Клуб знал, как работать с игроками. Это было потрясающе.
Лучшие моменты в ЦСКА? Их было много. Я наслаждался этим периодом карьеры. Но лучший — когда мы завоевали чемпионство в Казани. Тот сезон нам по-настоящему удался», — сказал Натхо.
- 6 июня 2020
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