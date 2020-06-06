Понтус Вернблум: я выпил слишком много водки в России

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в формате блица ответил на вопросы пресс-службы московского клуба. В настоящее время Вернблум выступает за греческий ПАОК.

— Салоники или Москва?

— Сложный вопрос. В плане погоды — Салоники. В Москве можешь делать всё что угодно. Это большой город.

— Рыба или мясо?

— Мясо.

— Водка или ром?

— Ром. Я выпил уже слишком много водки в России.

— Помнишь тусовку, где ты перебрал с водкой?

— Несколько раз было. Но не помню подробностей.

— Кто может выпить много — ты или ещё кто-то?

— Все русские. В этом плане вам равных нет.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. За это время он провёл в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.