Понтус Вернблум: я выпил слишком много водки в России

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в формате блица ответил на вопросы пресс-службы московского клуба. В настоящее время Вернблум выступает за греческий ПАОК.
— Салоники или Москва?
— Сложный вопрос. В плане погоды — Салоники. В Москве можешь делать всё что угодно. Это большой город.
— Рыба или мясо?
— Мясо.
— Водка или ром?
— Ром. Я выпил уже слишком много водки в России.
— Помнишь тусовку, где ты перебрал с водкой?
— Несколько раз было. Но не помню подробностей.
— Кто может выпить много — ты или ещё кто-то?
— Все русские. В этом плане вам равных нет.
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. За это время он провёл в московском клубе более 160 матчей и забил 17 мячей. В составе ЦСКА швед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
- 6 июня 2020
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