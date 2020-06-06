Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Убытки «Ромы» за девять месяцев составили € 126 млн

Убытки «Ромы» за девять месяцев составили € 126 млн
Футбол / Италия 0

Убытки «Ромы» за девять месяцев финансового года-2019/2020 составили € 126,4 млн, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, за прошлый год аналогичный показатель составлял € 29,5 млн. На данный момент чистая задолженность «Ромы» оценивается в € 278,5 млн.

Отмечается, что рост убытков связан с пандемией коронавирусной инфекции, а также с тем, что по итогам прошлого сезона римский клуб не попал в Лигу чемпионов. «Рома» не сумела получить деньги от продажи футболистов и реализации билетов на матчи из-за пандемии коронавируса.

«Рома» набрала 45 очков в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сезон в итальянской Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Педро близок к переходу в «Рому»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020