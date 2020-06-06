Убытки «Ромы» за девять месяцев составили € 126 млн
Убытки «Ромы» за девять месяцев финансового года-2019/2020 составили € 126,4 млн, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, за прошлый год аналогичный показатель составлял € 29,5 млн. На данный момент чистая задолженность «Ромы» оценивается в € 278,5 млн.
Отмечается, что рост убытков связан с пандемией коронавирусной инфекции, а также с тем, что по итогам прошлого сезона римский клуб не попал в Лигу чемпионов. «Рома» не сумела получить деньги от продажи футболистов и реализации билетов на матчи из-за пандемии коронавируса.
«Рома» набрала 45 очков в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сезон в итальянской Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Педро близок к переходу в «Рому»
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