Убытки «Ромы» за девять месяцев составили € 126 млн

Убытки «Ромы» за девять месяцев финансового года-2019/2020 составили € 126,4 млн, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, за прошлый год аналогичный показатель составлял € 29,5 млн. На данный момент чистая задолженность «Ромы» оценивается в € 278,5 млн.



Отмечается, что рост убытков связан с пандемией коронавирусной инфекции, а также с тем, что по итогам прошлого сезона римский клуб не попал в Лигу чемпионов. «Рома» не сумела получить деньги от продажи футболистов и реализации билетов на матчи из-за пандемии коронавируса.

«Рома» набрала 45 очков в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сезон в итальянской Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.