Грушевский — о возможном возвращении Лава в ЦСКА: что из этого выйдет, один Гинер знает

Актёр и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможное возвращение в московский клуб бразильского форварда Вагнера Лава.



«Больше всего с именем Вагнера ассоциируется ностальгия. Вспоминаются славные моменты его спортивной биографии в ЦСКА: и голы, и хандра, и выдающиеся матчи, и неудачные. Нет такой розовой дымки, что вспоминается только умиление. Конечно, Вагнер был достаточно своенравным, но обладал феерическим талантом. Говоря о легионерах, «Зенит» скажет, что лучший — это Халк, «Спартак» — Промес, мы же говорим, что круче Вагнера в нашем чемпионате никого не было. Сейчас «армейцам» не помешал бы дядька. Может, Вагнер будет выходить на один тайм. Но таких матёрых игроков не хватает ЦСКА. У нас есть доблестный Игорь Акинфеев, Набабкин. Проверенные в боях футболисты нужны. Возможно, Вагнер и станет бойцом с огромным опытом. Он понимает, как выигрываются матчи, которые не должны были быть выигранными.



Пока не понимаю, как на поле будут сосуществовать Вагнер Лав и Влашич, Чалов. Интересно, насколько совместимы те или иные игроки. Появление соотечественника будет дополнительной мотивацией и для Марио Фернандеса. Вагнер говорил, что хотел бы работать в структуре клуба. Представляете, какая будет связка — Березуцкие и Вагнер Лав. Перспектива весёлая, а что из этого выйдет, один Гинер знает», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гусев: Вагнер Лав — легенда ЦСКА, один из футболистов, который писал историю клуба