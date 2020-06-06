«Айнтрахт» — «Майнц»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 6 июня, на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте состоится матч 30-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Майнц». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Айнтрахт» — «Майнц» на «Чемпионате»
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 29 туров «Айнтрахт», набрав 35 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. «Майнц» (28) — на 15-м месте.
- 6 июня 2020
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