«Фортуна» — «Хоффенхайм»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 6 июня, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе состоится матч 30-го тура чемпионата Германии «Фортуна» — «Хоффенхайм». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Фортуна» — «Хоффенхайм» на «Чемпионате»
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 29 туров «Хоффенхайм», набрав 42 очка, занимает 7-е место в турнирной таблице. «Фортуна» (27) — на 16-м месте.
- 6 июня 2020
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