«Боруссия» Д — «Герта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 6 июня, состоится матч «Боруссия» Д – «Герта». Встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.



После 29 туров дортмундская «Боруссия», набрав 60 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинская «Герта» (38) — на 9-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 29 матчах набравшая 67 очков.



Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020