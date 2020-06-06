«Боруссия» Д — «Герта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 6 июня, состоится матч «Боруссия» Д – «Герта». Встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 29 туров дортмундская «Боруссия», набрав 60 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинская «Герта» (38) — на 9-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 29 матчах набравшая 67 очков.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
- 6 июня 2020
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