«Шинник» продлил контракт с голкипером Гошевым
Ярославский «Шинник» на официальном сайте объявил о продлении контракта с голкипером Евгением Гошевым. Новое соглашение вратаря с клубом рассчитано на два сезона.
Гошев выступает в составе «Шинника» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 22-летний голкипер не выходил на поле, а в предыдущем провёл за ярославский клуб 6 матчей и пропустил 3 гола. В начале 2020 года Гошев был на просмотре в Норвегии. Ранее голкипер выступал в составе «Ростова».
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры. Сезон-2019/2020 в ФНЛ и ПФЛ был завершён досрочно. «Шинник» набрал 43 очка в 27 матчах и занял 8-е место в турнирной таблице ФНЛ. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиге запланировано на 19 июня.
- 6 июня 2020
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