Снейдер: я мог стать игроком уровня Месси или Роналду, но наслаждался жизнью

Бывший полузащитник «Реала», «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что мог добиться в карьере большего. По словам Снейдера, он мог стать игроком уровня форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Мог стать как Месси или Роналду. Но мне просто не хотелось этого. Я наслаждался жизнью, мог выпить бокал вина. Криштиану и Лео — другие люди, они многим жертвовали ради достижения цели.

Я же ни о чём не жалею. У меня сложилась великолепная карьера.

В последнее время занимался воспитанием молодых игроков. Мне нравится смотреть, как они растут. В будущем посмотрим, как всё сложится. Может, стану тренером или менеджером», — приводит слова Снейдера журналист Джанлука ди Марцио.