«Валенсия» опубликовала обращение Дениса Черышева на русском языке

«Валенсия» опубликовала обращение российского полузащитника Дениса Черышева на родном языке.



«Наш 11-й номер захотел отправить специальное сообщение в День русского языка. Есть здесь кто-нибудь, кому не нужны субтитры?» — говорится в сообщении пресс-службы «Валенсии».



Черышев выразил слова поддержки заражённым коронавирусом и людям, которые вынуждены находится на карантине.



«Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом, людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!» — сказал Черышев в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице «Валенсии» в «Инстаграме».