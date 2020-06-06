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«Валенсия» опубликовала обращение Дениса Черышева на русском языке

«Валенсия» опубликовала обращение Дениса Черышева на русском языке
Футбол / Испания 0

«Валенсия» опубликовала обращение российского полузащитника Дениса Черышева на родном языке.

«Наш 11-й номер захотел отправить специальное сообщение в День русского языка. Есть здесь кто-нибудь, кому не нужны субтитры?» — говорится в сообщении пресс-службы «Валенсии».

Черышев выразил слова поддержки заражённым коронавирусом и людям, которые вынуждены находится на карантине.

«Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом, людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!» — сказал Черышев в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице «Валенсии» в «Инстаграме».

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