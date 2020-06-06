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Луис Суарес полностью восстановился и готов помочь «Барселоне» в матче с «Мальоркой»

Луис Суарес полностью восстановился и готов помочь «Барселоне» в матче с «Мальоркой»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес полностью восстановился после травмы мениска правого колена, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Уругвайский футболист сможет принять участие в первом матче «Барселоны» после возобновления чемпионата Испании, который состоится 13 июня. Соперником каталонцев станет «Мальорка».

Напомним, в январе Суарес перенёс операцию на колене. Форвард пропустил 147 дней. В нынешнем сезоне Суарес принял участие в 23 матчах на клубном уровне и забил 14 голов.

Последний матч в Ла Лиге был сыгран 10 марта — «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 обыграл «Эйбар». На момент установления паузы лидером турнирной таблицы соревнований являлась «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал «Реал», на третьем месте — «Севилья» (47).

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