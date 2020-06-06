Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румынского фаната приговорили к семи с половиной годам тюрьмы

Румынского фаната приговорили к семи с половиной годам тюрьмы
Футбол / Прочие турниры 0

Суд приговорил «Университати Клуж» Видреана Траяна к семи с половиной годам тюремного заключение за попытку убийства полицейского во время матча, сообщает Reuters.

По информации источника, инцидент произошёл во время игры с «Германштадтом» (2:0) на «Клуж-Арене». Между фанатами и полицией произошли столкновения, в ходе которых болельщики бросали в полицейских сидения, камни и другие предметы. Траян ударил полицейского сиденьем по голове, а после оставил его залитым кровью в бессознательном состоянии. Румынский суд признал фаната виновным в покушении на убийство.

Помимо тюремного срока фанат обязан выплатить штраф в размере € 18 тыс. Постановление суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020