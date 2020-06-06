Румынского фаната приговорили к семи с половиной годам тюрьмы

Суд приговорил «Университати Клуж» Видреана Траяна к семи с половиной годам тюремного заключение за попытку убийства полицейского во время матча, сообщает Reuters.



По информации источника, инцидент произошёл во время игры с «Германштадтом» (2:0) на «Клуж-Арене». Между фанатами и полицией произошли столкновения, в ходе которых болельщики бросали в полицейских сидения, камни и другие предметы. Траян ударил полицейского сиденьем по голове, а после оставил его залитым кровью в бессознательном состоянии. Румынский суд признал фаната виновным в покушении на убийство.



Помимо тюремного срока фанат обязан выплатить штраф в размере € 18 тыс. Постановление суда не является окончательным и может быть обжаловано.