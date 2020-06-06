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Инфантино призвал обсудить возможное ограничение зарплат и трансферных сумм

Инфантино призвал обсудить возможное ограничение зарплат и трансферных сумм
Футбол / Германия 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о предложениях, которые получила организация. Предлагаемые реформы направлены на оздоровление футбольной индустрии, пострадавшей в результате пандемии коронавируса.

«Нам предлагали ограничения зарплат, сумм трансферов, различные механизмы налогообложения. Предлагалось создавать клубы создавать резервные фонды, основать собственный фонд.

Лично я выступаю за более чёткие и ясные финансовые правила, обеспечивающие полную прозрачность. И это не должно касаться только системы трансферов, речь идёт обо всей футбольной экосистеме.

Думаю, все эти меры, проекты и идеи нужно обсудить на всех уровнях. Понимаю, они вызовут дебаты, но так и должно быть. Мы должны говорить об этом», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

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