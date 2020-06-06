Инфантино призвал обсудить возможное ограничение зарплат и трансферных сумм

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о предложениях, которые получила организация. Предлагаемые реформы направлены на оздоровление футбольной индустрии, пострадавшей в результате пандемии коронавируса.
«Нам предлагали ограничения зарплат, сумм трансферов, различные механизмы налогообложения. Предлагалось создавать клубы создавать резервные фонды, основать собственный фонд.
Лично я выступаю за более чёткие и ясные финансовые правила, обеспечивающие полную прозрачность. И это не должно касаться только системы трансферов, речь идёт обо всей футбольной экосистеме.
Думаю, все эти меры, проекты и идеи нужно обсудить на всех уровнях. Понимаю, они вызовут дебаты, но так и должно быть. Мы должны говорить об этом», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.
- 6 июня 2020
-
16:13
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:34
-
15:07
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
12:53
-
12:52
-
12:34
-
12:20
-
12:10
-
11:54
-
11:42
-
11:38
-
11:21
-
11:15
-
10:59
-
10:55
-
10:43
-
10:33
-
10:19