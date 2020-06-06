«Байер» — «Бавария»: стартовые составы на центральный матч 30-го тура Бундеслиги

Сегодня, 6 июня, в Леверкузене состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги. На стадионе «Бай-Арена» «Байер» будет принимать «Баварию». Встреча начнётся в 16:30 мск.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Байер»: Градецки, Драгович, С. Бендер, Тапсоба, Амири, Арангис, Баумгартлингер, Беллараби, Аларио, Бэйли, Диаби.

Запасные: Озкан, Венделл, Та, Вайзер, Вирц, Демирбай, Паласиос, Паулиньо, Фолланд.

«Бавария»: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Коман, Горецка, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Эрнандес, Одриосолла, Алькантара, Мартинес, Перишич, Сингх, Зиркзе.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

После 29 матчей «Байер», набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» (67) лидирует в чемпионате Германии.