«Байер» — «Бавария»: стартовые составы на центральный матч 30-го тура Бундеслиги

Сегодня, 6 июня, в Леверкузене состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги. На стадионе «Бай-Арена» «Байер» будет принимать «Баварию». Встреча начнётся в 16:30 мск.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Байер»: Градецки, Драгович, С. Бендер, Тапсоба, Амири, Арангис, Баумгартлингер, Беллараби, Аларио, Бэйли, Диаби.
Запасные: Озкан, Венделл, Та, Вайзер, Вирц, Демирбай, Паласиос, Паулиньо, Фолланд.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Коман, Горецка, Гнабри, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Эрнандес, Одриосолла, Алькантара, Мартинес, Перишич, Сингх, Зиркзе.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
После 29 матчей «Байер», набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» (67) лидирует в чемпионате Германии.
- 6 июня 2020
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