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«Слуцк» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, сыграв вничью с «Торпедо-БелАЗ»

«Слуцк» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, сыграв вничью с «Торпедо-БелАЗ»
Футбол / Прочие турниры 0

В Слуцке завершился матч 12-го тура чемпионата Беларуси. «Слуцк» на стадионе «Городской» принимал «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 70-й минуте Валерий Горбачик вывел гостей вперёд. Хозяева сумели отыграться лишь в компенсированное время. Ничью «Слуцку» принёс точный удар Артёма Сердюка.

«Слуцк» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. За это время клуб набрал лишь два очка. «Слуцк» (18) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» набрало 22 очка и поднялось на второе место. Лидирует в чемпионате страны клуб БАТЭ (25).

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».

Турнирная таблица чемпионата Беларуси.

Беларусь - Высшая лига. 12-й тур
06 июня 2020, суббота. 14:00 МСК
Слуцк
Слуцк
Окончен
1 : 1
Торпедо-БелАЗ
Жодино
0:1 Горбачик – 70'   1:1 Сердюк – 90+1'
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