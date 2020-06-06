«Слуцк» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей, сыграв вничью с «Торпедо-БелАЗ»
В Слуцке завершился матч 12-го тура чемпионата Беларуси. «Слуцк» на стадионе «Городской» принимал «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Встреча закончилась со счётом 1:1.
На 70-й минуте Валерий Горбачик вывел гостей вперёд. Хозяева сумели отыграться лишь в компенсированное время. Ничью «Слуцку» принёс точный удар Артёма Сердюка.
«Слуцк» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. За это время клуб набрал лишь два очка. «Слуцк» (18) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» набрало 22 очка и поднялось на второе место. Лидирует в чемпионате страны клуб БАТЭ (25).
«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».
- 6 июня 2020
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