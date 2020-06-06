Кай Хаверц пропустит матч с «Баварией» из-за мышечных проблем
Полузащитник Кай Хаверц пропустит матч 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» из-за проблем с мышцами, сообщает пресс-служба леверкузенского клуба на своей странице в «Твиттере». Из-за повреждения игрок не попал в заявку «Байера» на встречу с мюнхенцами.
Кай — воспитанник «Байера» и выступает за клуб с 2016 года. В сборную Германии вызывается с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.
Чемпионат Германии, как практически и все мировые соревнования, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
«Байер» — «Бавария»: стартовые составы на центральный матч 30-го тура Бундеслиги
- 6 июня 2020
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