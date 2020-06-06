Макеев: с Дзюбой у Карпина были тяжёлые отношения. Там была обоюдная неприязнь
Защитник «Арарата» Евгений Макеев, выступавший за московский «Спартак», поделился мнением о взаимоотношениях форварда Артёма Дзюбы и тренера Валерия Карпина. Они работали вместе в «Спартаке».
«С Дзюбой у Карпина были тяжёлые отношения. Там была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они могли сработаться.
Дипломатичный ли тренер Карпин? Нет, он точно не дипломатичен — эмоциональный тренер. Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте.
Мне много доставалось, так что даже не помню какого-то одного конкретного случая. На теориях тоже всегда проходил красной линией», — сказал Макеев на YouTube-канале «У Кузьмича».
30-летний Евгений Макеев до переезда в «Армению» выступал за волгоградский «Ротор».
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- 6 июня 2020
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