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Макеев: с Дзюбой у Карпина были тяжёлые отношения. Там была обоюдная неприязнь

Макеев: с Дзюбой у Карпина были тяжёлые отношения. Там была обоюдная неприязнь
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Арарата» Евгений Макеев, выступавший за московский «Спартак», поделился мнением о взаимоотношениях форварда Артёма Дзюбы и тренера Валерия Карпина. Они работали вместе в «Спартаке».

«С Дзюбой у Карпина были тяжёлые отношения. Там была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они могли сработаться.

Дипломатичный ли тренер Карпин? Нет, он точно не дипломатичен — эмоциональный тренер. Напихать для него — вообще спокойно, как здравствуйте.

Мне много доставалось, так что даже не помню какого-то одного конкретного случая. На теориях тоже всегда проходил красной линией», — сказал Макеев на YouTube-канале «У Кузьмича».

30-летний Евгений Макеев до переезда в «Армению» выступал за волгоградский «Ротор».

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