«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКа

Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с тренировки греческого клуба.

«Готов вернуться на поле», — подписал специалист фото.

После 26 туров АЕК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.



Итальянец возглавил АЕК в 2019 году. С 2016 по 2018 год Каррера работал в «Спартаке». Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России.



Чемпионат Греции возобновится 6 июня. На следующий день АЕК примет «Панатинаикос».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.