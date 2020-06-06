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«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКа

«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКа
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с тренировки греческого клуба.

«Готов вернуться на поле», — подписал специалист фото.

После 26 туров АЕК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Итальянец возглавил АЕК в 2019 году. С 2016 по 2018 год Каррера работал в «Спартаке». Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России.

Чемпионат Греции возобновится 6 июня. На следующий день АЕК примет «Панатинаикос».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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