«Готов вернуться на поле». Каррера опубликовал фото с тренировки АЕКа
Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с тренировки греческого клуба.
«Готов вернуться на поле», — подписал специалист фото.
После 26 туров АЕК занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.
Итальянец возглавил АЕК в 2019 году. С 2016 по 2018 год Каррера работал в «Спартаке». Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России.
Чемпионат Греции возобновится 6 июня. На следующий день АЕК примет «Панатинаикос».
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
Бывший скаут «Спартака»: с Каррерой контакта не было, пару раз пожали руки, и всё
- 6 июня 2020
-
17:54
-
17:40
-
17:30
-
17:24
-
17:20
-
17:14
-
17:01
-
16:52
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:13
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:34
-
15:07
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
12:53
-
12:52
-
12:34
-
12:20
Партнерский контент