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Дмитрий Тарасов — о хейтерах: не собираюсь нравиться всем! Живу так, как считаю нужным

Дмитрий Тарасов — о хейтерах: не собираюсь нравиться всем! Живу так, как считаю нужным
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что не переживает по поводу людей, которым он не нравится.

«Хейт в мою сторону? Вообще спокойно к этому отношусь! Не собираюсь нравиться всем! Живу так, как считаю нужным», — ответил Тарасов на вопрос подписчика в «Инстаграме».

Ранее 33-летний Тарасов заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Полузащитник отметил, что «ещё не наигрался».

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.

«Буду ещё мучить фанатов, пусть злятся». Дмитрий Тарасов не планирует завершать карьеру
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