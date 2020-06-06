У форварда «Локомотива» Эдера родился сын
Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер в своём «инстаграме» сообщил о пополнении в семье.
У 32-летнего португальского футболиста родился сын, его назвали Рио. Мальчик появился на свет поздно вечером накануне, 5 июня. У Антонио это уже второй ребёнок.
Эдер перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лилля» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил трансфер форварда за € 500 тыс. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 5 забитых мячей. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2020 года.
«Локомотив», в 22 турах набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лишь «Зениту» (50).
Турецкий клуб интересуется форвардом «Локомотива» Эдером
- 6 июня 2020
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