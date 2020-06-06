«РБ Лейпциг» упустил победу над «Падерборном», играя тайм в меньшинстве

В 30-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Падерборн 07». Матч прошёл на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге и завершился со счётом 1:1.
Первый гол был забит на 27-й минуте. Его автором стал нападающий хозяев Патрик Шик. С 43-й минуты «быки» играли в меньшинтве – вторую жёлтую карточку получил защитник Деотшанкюль Юпамекано. От поражения гостей спас защитник Кристиан Штродьек, забивший на 2-й компенсированной минуте.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
В параллельном матче «Айнтрахт» принимал «Майнц». Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте. Итоговый счёт – 0:2.
Гости вышли вперёд на 43-й минуте усилиями защитника Муссы Ньяката. Успех команды на 77-й минуте закрепил полузащитник Пьер Кунде.
В этом же туре «Фортуна» встречалась с «Хоффенхаймом». Матч прошёл на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершился со счётом 2:2.
На 5-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Роувена Хеннингса. Спустя 4 минуты гости остались в меньшинстве – красную карточку получил защитник Беньямин Хюбнер. Играя в меньшинстве, «Хоффенхайм» на 16-й минуте сравнял счёт благодаря точному удару форварда Мунаса Даббура, а на 61-й минуте повёл в счёте – забил хавбек Стивен Цубер. На 76-й минуте Хеннингс, реализовав пенальти, спас «Фортуну» от проигрыша.
- 6 июня 2020
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