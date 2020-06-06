Уткин отреагировал на возможное возвращение Вагнера Лава в ЦСКА

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА.
«Есть ли смысл Вагнеру возвращаться в ЦСКА? Вагнеру — прямой, ЦСКА — сомнительно, мягко говоря», — написал Уткин, отвечая на вопрос подписчика в «Инстаграме».
Помимо «армейцев» 35-летним футболистом интересуются «Крузейро» и два клуба из-за пределов Бразилии. В настоящее время представители Вагнера ждут предложения ЦСКА.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что бразилец близок к возвращению в ЦСКА. Окончательное решение о переходе форварда остаётся за первыми лицами клуба. Появлялась информация, что Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с «армейцами». Игрок заявил, что «собирается сменить обстановку». Соглашение Вагнера с бразильским клубом истекало в декабре 2020 года.
За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 году форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
- 6 июня 2020
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