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«Боруссия» Д — «Герта»: составы команд на матч чемпионата Германии

«Боруссия» Д — «Герта»: составы команд на матч чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» и берлинская «Герта» объявили стартовые составы на матч 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдёт в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав «Боруссии»: Роман Бюрки, Ашраф Хакими, Лукаш Пищек, Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейру, Эмре Джан, Аксель Витсель, Томас Делейни, Джейдон Санчо, Юлиан Брандт, Торган Азар.

Состав «Герты»: Руне Ярстейн, Петер Пекарик, Джордан Торунарига, Анга Дедрик Боята, Максимилиан Миттельштедт, Пер-Сильян Шелбред, Марко Груич, Владимир Дарида, Явайро Дилросун, Ведад Ибишевич, Доди Лукебакио.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020

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