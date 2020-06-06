Федун: с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать «Спартак» к победам!

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков и футболистов команды после перенесённого заражения коронавирусом.



«Хочу ещё раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!» — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака» в «Инстаграме».



Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта первенства «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом». Красно-белые, набрав 28 очков в 22 матчах, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет «Зенит» (50).

Леонид Федун посетил тренировку «Спартака»