Федун: с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать «Спартак» к победам!

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков и футболистов команды после перенесённого заражения коронавирусом.
«Хочу ещё раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!» — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака» в «Инстаграме».
Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта первенства «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом». Красно-белые, набрав 28 очков в 22 матчах, занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет «Зенит» (50).
- 6 июня 2020
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