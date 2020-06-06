«Арсенал» и «Вулверхэмптон» интересуются Ругани. Защитника «Ювентуса» хотел купить «Зенит»

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Tuttosport.

Интерес к итальянцу проявляют лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон Уондерерс».

Зимой стало известно, что итальянский клуб готов продать защитника в зимнее трансферное окно и намерен выручить за футболиста от € 25 млн до € 30 млн. Туринцы не собираются отдавать 25-летнего игрока в аренду, а хотят сразу получить деньги.

Сообщалось, что «Зенит» также был заинтересован в приобретении футболиста сборной Италии в зимнее трансферное окно, вступил с игроком в переговоры и сделал ему стартовое предложение в виде контракта на три года с окладом в размере € 2,5 млн за сезон и щедрыми бонусами. Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявлял, что слухи о приобретении Ругани не имеют под собой почвы.