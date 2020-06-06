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Игроки «Боруссии» и «Герты» почтили память Джорджа Флойда, встав на колено

Игроки «Боруссии» и «Герты» почтили память Джорджа Флойда, встав на колено
Футбол / Германия 0

Футболисты берлинской «Герты» и дортмундской «Боруссии» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Перед началом матча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» игроки обеих команд встали на одно колено в центральном круге. Фото опубликовано на странице „Боруссии“ в «Твиттере». «Только вместе», — подписала фото пресс-служба дортмундцев.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца, встав на одно колено
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