Роберт Левандовски установил личный рекорд по голам за сезон
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил мяч в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером», который состоялся сегодня, 6 июня, на стадионе «Бай-Арена» и завершился со счётом 4:2 в пользу мюнхенцев.
Мяч в ворота команды из Леверкузена стал для поляка уже 44-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Таким образом, Роберт установил личный рекорд результативности. Ранее ему не удавалось достичь такого показателя ни в одной из кампаний.
Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. Ранее он четыре года выступал за дортмундскую «Боруссию», а до этого играл на родине. В сборную Польши 31-летний форвард вызывается с 2008 года.
«Бавария», набрав 70 очков в 30 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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- 6 июня 2020
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