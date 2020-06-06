Полузащитник «Байера» Вирц стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги
Полузащитник «Байера» Флориан Вирц установил рекорд немецкой Бундеслиги, сообщается в официальном «твиттере» соревнований.
Юный футболист вышел на поле на замену в начале второго тайма. На 89-й минуте, когда счёт был 1:4, Флориан поразил ворота соперника и помог своей команде избежать разгрома.
Удар по воротам «Баварии» сделал Вирца самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. На момент взятия ворот ему было 17 лет 1 месяц и 3 дня.
В списке самых молодых бомбардиров чемпионата Германии Вирц опередил Нури Шахина (17 лет 2 месяца и 21 день), Юлиана Дракслера (17 лет 6 месяцев и 12 дней), Тимо Вернера (17 лет 6 месяцев и 16 дней) и Кристиана Пулишича (17 лет 6 месяцев и 30 дней).
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
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