«Манчестер Сити» претендовал на Вернера, но Лэмпард убедил игрока перейти в «Челси»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, который должен в скором времени перейти в «Челси», мог оказаться в другом клубе английской Премьер-лиги.



Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», переговоры по 24-летнему футболисту также вёл «Манчестер Сити». Несмотря на статус «горожан», Тимо сделал выбор в пользу синих.



Причиной решения Вернера стал главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который сказал игроку, что он будет важным элементом команды.



Ранее долгое время главным претендентом на Вернера считался «Ливерпуль», однако красные отказались выплачивать за форварда отступные в размере £ 53 млн (почти € 60 млн).



Тимо выступает за «Лейпциг» с 2016 года, а до этого защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий провёл 30 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 25 голов и отдал 8 результативных передач.

Василий Уткин: Тимо Вернер — король межсезонья