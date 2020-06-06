«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам

Мюнхенская «Бавария» в матче 30-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» (4:1) установила новый рекорд результативности Бундеслиги, сообщает Opta.

«Бавария» стала первой командой, забившей 90 голов в первых 30 матчах сезона. Разница мячей мюнхенцев в этом сезоне — 90:30.

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча проходила в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. В составе «Баварии» голы забивали Кингсли Коман, Серж Гнабри, Леон Горетцка и Роберт Левандовски.

После 30 туров «Байер», набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» (70) лидирует в чемпионате Германии.