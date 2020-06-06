Гол Кечинова вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках
«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В девятой паре 1/16 финала оказались гол Валерия Кечинова («Спартак») в ворота «Аякса» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (3 марта 1998 года) и гол Сергея Семака (ЦСКА) в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов сезона-2004/2005 (7 декабря 2004 года).
В голосовании победил гол Валерия Кечинова, набравший 55% голосов. За гол Сергея Семака проголосовали 45% читателей.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева и Сергея Игнашевича и Халка.
- 6 июня 2020
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