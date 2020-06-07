Жирков против Дзюбы. Битва за лучший гол наших в еврокубках
«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка и Валерия Кечинова.
В десятой паре 1/16 финала встретились Юрий Жирков (ЦСКА) — гол в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (6 декабря 2006 года) — и Артём Дзюба («Спартак») — гол в ворота «Порту» в матче Лиги Европы сезона-2010/2011 (14 апреля 2011 года). Дуэль уже началась.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
- 7 июня 2020
-
11:59
-
11:58
-
11:37
-
11:30
-
11:19
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:35
-
10:22
-
10:20
-
09:51
-
09:50
-
09:19
-
09:17
-
08:30
-
06:24
-
05:43
-
04:54
-
04:40
-
04:02
-
03:42
-
03:26
-
02:59
-
02:44
-
01:59
-
01:40
-
01:26
-
00:58
-
00:55
-
00:44
-
00:28
-
00:09
-
00:08
-
00:02
Партнерский контент