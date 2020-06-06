«Лечу высоко». Левандовски опубликовал фото, сделанное на матче с «Байером»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с матча 30-го тура Бундеслиги с «Байером» (4:2).

На снимке Левандовски принимает мяч в воздухе. «Лечу высоко», — подписал фото польский футболист.

Левандовски забил мяч в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером», который состоялся сегодня, 6 июня, на стадионе «Бай-Арена» и завершился со счётом 4:2 в пользу мюнхенцев. Мяч в ворота команды из Леверкузена стал для поляка уже 44-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Таким образом, Роберт установил личный рекорд результативности. Ранее ему не удавалось достичь такого показателя ни в одной из кампаний.



Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. Ранее он четыре года выступал за дортмундскую «Боруссию», а до этого играл на родине. В сборную Польши 31-летний форвард вызывается с 2008 года.