Татаев забил в свои ворота на 95-й минуте матча. Это второй автогол россиянина за 4 дня

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев в матче 28-го тура чемпионата Чехии со «Слованом» (2:2) забил автогол.

Татаев провёл на поле всю встречу, а на 5-й минуте добавленного времени при счёте 2:1 в пользу «Млады» поразил собственные ворота. С 37-й минуты «Млада» играла в меньшинстве после удаления Якуба Климы, однако на 75-й минуте судья уравнял составы, показав красную карточку игроку «Слована».



«Млада-Болеслав» продлил серию без побед до четырёх матчей и, набрав 39 очков, остался на девятом месте в турнирной таблице.

Отметим, что 2 июня в матче 27-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1) Татаев также забил автогол.

21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.