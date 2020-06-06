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Татаев забил в свои ворота на 95-й минуте матча. Это второй автогол россиянина за 4 дня

Татаев забил в свои ворота на 95-й минуте матча. Это второй автогол россиянина за 4 дня
Футбол / Прочие турниры 0

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев в матче 28-го тура чемпионата Чехии со «Слованом» (2:2) забил автогол.

Татаев провёл на поле всю встречу, а на 5-й минуте добавленного времени при счёте 2:1 в пользу «Млады» поразил собственные ворота. С 37-й минуты «Млада» играла в меньшинстве после удаления Якуба Климы, однако на 75-й минуте судья уравнял составы, показав красную карточку игроку «Слована».

«Млада-Болеслав» продлил серию без побед до четырёх матчей и, набрав 39 очков, остался на девятом месте в турнирной таблице.

Отметим, что 2 июня в матче 27-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1) Татаев также забил автогол.

21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 28-й тур
06 июня 2020, суббота. 19:00 МСК
Слован Л
Либерец
Окончен
2 : 2
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав
0:1 Клима – 2'   1:1 Кухта – 41'   1:2 Будински – 62' (пен)   2:2 Татаев – 90+5' (автогол)
Удаления: Качараба – 75' / Клима – 36'
Алексей Татаев забил автогол в матче чемпионата Чехии
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