Дортмундская «Боруссия» победила «Герту» в матче Бундеслиги
В 30-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» встречалась с «Гертой». Матч прошёл на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол во встрече был забит на 57-й минуте. Его автором стал полузащитник хозяев Эмре Джан, которому ассистировал хавбек Юлиан Брандт.
«Боруссия», набрав 63 очка, закрепилась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Отрыв «шмелей» от «РБ Лейпциг», располагающегося строчкой ниже и потерявшего очки в этом туре, составляет 4 очка. Лидером первенства остаётся мюнхенская «Бавария» (70). «Герта» с 38 очками в активе по-прежнему занимает девятое место в таблице первенства.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
- 6 июня 2020
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