Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» отказался от дорогих трансферов этим летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему клуб отказался от дорогих приобретений в предстоящее летнее трансферное окно.



«В мире полно хороших футболистов. Вернер — отличный игрок, Хаверц — тоже. Чтобы трансфер состоялся, должны сойтись все факторы: правильный момент, возможности. Шесть или семь недель назад мы не знали, сможем ли снова сыграть в этом году. Если бы вторую часть сезона решили не доигрывать, мы бы думали: «Ладно, а когда мы сможем играть?». А сейчас всё вот-вот начнётся. Мы ведём себя так, будто всё вернулось в прежний вид. Но это не так.



В Англии полно слухов о том, кого собирается купить «Манчестер Юнайтед», кого — «Челси». В Ливерпуле всё тихо. Если вы хотите продолжить вести бизнес как ни в чём не бывало и зависеть от доходов, при этом понятия не имея, сколько сможете заработать… Особенно учитывая, что мы не знаем, когда болельщики смогут вернуться на трибуны.



Сейчас все клубы теряют средства. Нам приходится возвращать деньги за абонементы на этот сезон и, возможно, не удастся продать их в следующем. По крайней мере на первые 10-15 матчей. Ложи не будут заполнены, билеты не будут проданы. Всё будет немного не так, как раньше. Если мы будем обсуждать с игроками такие вещи, как отказ от зарплаты, и в то же время будем тратить на новичков по £ 50-60 млн, то нам придётся объясняться», — цитирует Клоппа Sky Sports со ссылкой на Sky Germany.

Юрген Клопп: можем провести чемпионский парад в середине следующего сезона