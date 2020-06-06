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Соболев: из тех, с кем я играл, больше всех ест Джикия. Он барана может съесть

Соболев: из тех, с кем я играл, больше всех ест Джикия. Он барана может съесть
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своём партнёре по команде с наилучшим аппетитом.

«У кого из тех, с кем я играл, самые странные привычки в еде? Знаю, кто очень много ест. Прям барана может съесть. Это Джика — Георгий Джикия. Если придёт в «Макдоналдс» и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть «Биг Тейсти» закинет, потом три «Биг Мака» и что-нибудь ещё вдогоночку», — сказал Соболев в ролике на канале «Один Дома» в YouTube.

Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был в марте приостановлен. Возобновится чемпионат 19 июня. «Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства и отстаёт от зоны еврокубков на 8 очков.

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