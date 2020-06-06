Соболев: из тех, с кем я играл, больше всех ест Джикия. Он барана может съесть
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своём партнёре по команде с наилучшим аппетитом.
«У кого из тех, с кем я играл, самые странные привычки в еде? Знаю, кто очень много ест. Прям барана может съесть. Это Джика — Георгий Джикия. Если придёт в «Макдоналдс» и будет очень голоден, думаю, штучек пять-шесть «Биг Тейсти» закинет, потом три «Биг Мака» и что-нибудь ещё вдогоночку», — сказал Соболев в ролике на канале «Один Дома» в YouTube.
Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был в марте приостановлен. Возобновится чемпионат 19 июня. «Спартак», набрав в 22 турах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства и отстаёт от зоны еврокубков на 8 очков.
Джикия: если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от неё отказываться?
- 6 июня 2020
-
23:51
-
23:45
-
22:57
-
22:42
-
22:37
-
21:58
-
21:50
-
21:25
-
21:21
-
21:06
-
20:50
-
20:35
-
20:29
-
20:13
-
20:10
-
19:53
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:03
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:27
-
18:24
-
18:11
-
17:54
-
17:40
-
17:30
-
17:24
-
17:20
-
17:14
-
17:01
-
16:52
-
16:38
Партнерский контент