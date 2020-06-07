Нойер: все игроки «Баварии» толерантны и открыты миру

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился своим мнением о матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (4:2). Футболисты провели этот матч с повязками чёрного цвета на рукаве, где белым текстом было написано Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Это послание идёт от всех наших игроков. Мы толерантны, открыты миру. Для этого не должно быть преград.

Менталитет команды сегодня принёс нам победу. На девятой минуте матча мы пропустили, некоторое время уступали со счётом 0:1, играя против хорошей команды. Но «Вольфсбург» победил здесь, поэтому и мы были на это способны. Продемонстрировали победную игру, были лучшей командой на поле. Но нам потребовалось время, чтобы войти в игру», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».