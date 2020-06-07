Флик: даже хорошо, что пропустили от «Байера», после этого «Бавария» завелась

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после победы в гостевом матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» из Леверкузена (4:2).
«В футболе всё сводится к тому, что нужно побеждать. В 2020 году мы это демонстрируем в полной мере. После некоторых проблем в начале матча, которые привели к пропущенному мячу, мы смогли отыграться и повести в счете. Это отображает менталитет команды. Даже хорошо, что мы пропустили, так как после этого команда завелась», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
Первый гол на 9-й минуте матча забил «Байер». После этого «Бавария» забила четыре мяча, однако в концовке встречи Флориан Вирц спас леверкузенцев от разгрома.
После 30 туров «Байер», набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» (70) лидирует в чемпионате Германии.
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