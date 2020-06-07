Источник: решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
УЕФА определился с местом проведения решающих матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Bild.
По информации издания, главный еврокубковый турнир будет доигран в Лиссабоне. Главным конкурентом столицы Португалии был немецкий город Франкфурт. В пользу Лиссабона сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, все португальские клубы уже вылетели из соревнований и все команды будут в равных условиях. Также город больше соответствует требованиям УЕФА, и в нём в настоящее время не наблюдается вспышка коронавируса.
Ранее сообщалось, что двухматчевое противостояние в раундах плей-офф Лиги чемпионов начиная с 1/4 финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече.
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020
Коке: если Лигу чемпионов не возобновят, победителем надо признать «Атлетико»
- 7 июня 2020
-
01:26
-
00:58
-
00:55
-
00:44
-
00:28
-
00:09
-
00:08
-
00:02
- 6 июня 2020
-
23:51
-
23:45
-
22:57
-
22:42
-
22:37
-
21:58
-
21:50
-
21:25
-
21:21
-
21:06
-
20:50
-
20:35
-
20:29
-
20:13
-
20:10
-
19:53
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:03
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:27
-
18:24
-
18:11
-
17:54
Партнерский контент