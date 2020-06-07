Источник: решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

УЕФА определился с местом проведения решающих матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Bild.



По информации издания, главный еврокубковый турнир будет доигран в Лиссабоне. Главным конкурентом столицы Португалии был немецкий город Франкфурт. В пользу Лиссабона сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, все португальские клубы уже вылетели из соревнований и все команды будут в равных условиях. Также город больше соответствует требованиям УЕФА, и в нём в настоящее время не наблюдается вспышка коронавируса.



Ранее сообщалось, что двухматчевое противостояние в раундах плей-офф Лиги чемпионов начиная с 1/4 финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече.



Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020

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