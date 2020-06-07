«Барселона» намерена выставить Дембеле на трансфер

«Барселона» выставить нападающего Усмана Дембеле на трансфер и сообщит об этом агенту француза Муссе Сиссоко в конце нынешнего сезона – в августе, сообщает Sport.es.



По информации источника у каталонского клуба пока нет конкретных предложений по игроку, хотя интерес к нему проявляли «Ювентус», «ПСЖ» и «Ливерпуль». Всё осложняется травмами Дембеле и количеством пропущенных им матчей, которые заставляют другие клубы относиться к трансферу француза осторожно.



Сам Дембеле выражает желание остаться в «Барселоне», а в случае, если он так и не сыграет в текущем сезоне в Лиге чемпионов осуществить его трансфер будет сложно, учитывая, что каталонцы заплатили за Усмана € 105 млн.



В этом сезоне Дембеле провёл в Примере 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Усман Дембеле отказался уходить в «Ливерпуль» в аренду с правом выкупа