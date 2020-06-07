«Барселона» намерена выставить Дембеле на трансфер

«Барселона» выставить нападающего Усмана Дембеле на трансфер и сообщит об этом агенту француза Муссе Сиссоко в конце нынешнего сезона – в августе, сообщает Sport.es.
По информации источника у каталонского клуба пока нет конкретных предложений по игроку, хотя интерес к нему проявляли «Ювентус», «ПСЖ» и «Ливерпуль». Всё осложняется травмами Дембеле и количеством пропущенных им матчей, которые заставляют другие клубы относиться к трансферу француза осторожно.
Сам Дембеле выражает желание остаться в «Барселоне», а в случае, если он так и не сыграет в текущем сезоне в Лиге чемпионов осуществить его трансфер будет сложно, учитывая, что каталонцы заплатили за Усмана € 105 млн.
В этом сезоне Дембеле провёл в Примере 5 матчей, в которых забил 1 гол.
- 7 июня 2020
-
01:26
-
00:58
-
00:55
-
00:44
-
00:28
-
00:09
-
00:08
-
00:02
- 6 июня 2020
-
23:51
-
23:45
-
22:57
-
22:42
-
22:37
-
21:58
-
21:50
-
21:25
-
21:21
-
21:06
-
20:50
-
20:35
-
20:29
-
20:13
-
20:10
-
19:53
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:03
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:27
-
18:24
-
18:11
-
17:54